Nehammer: "Wir dürfen Serbien nicht Russland und China überlassen"

Der Besuch von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Serbien war zu einem Zeitpunkt vereinbart worden, als über einen möglichen Krieg in der Ukraine nur spekuliert worden war. Der Einmarsch der Russen verlieh seinen Treffen mit Premierministerin Ana Brnabić und vor allem mit Präsident Aleksandar Vučić in Belgrad zusätzliche Brisanz.