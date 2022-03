Serbiens Spagat zwischen Ost und West

Am 3. April finden Parlaments-, Kommunal- und Präsidentschaftswahlen in Serbien statt. Die letzten Parlamentswahlen im Juni 2020 wurden von der Opposition boykottiert, die Wahlbeteiligung lag bei knapp unter 50 Prozent. Seit 2012 regiert die Serbische Fortschrittliche Partei (SNS) von Aleksandar Vučić. Dieser ist seit 2014 an der Macht, zuerst als Ministerpräsident, dann als Staatspräsident.

Die führenden serbischen Oppositionsparteien SSP, NS und DS stellen einen gemeinsamen Spitzenkandidaten auf, den früheren Armeechef Zdravko Ponoš. Auch bei der Bürgermeisterwahl in Belgrad treten die drei Parteien geeint an. Die Wiederwahl Vučićs gilt als sicher; ein Erfolg für die Opposition wäre eine Stichwahl oder ein Sieg in der Hauptstadt Belgrad.