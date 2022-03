Vučić: "Wenn Putin das tut, was ich befürchte, dann droht uns eine Katastrophe"

"Der kleine Putin"

Aleksandar Vučić wies darauf hin, dass es für Serbien jetzt wichtig sei, Frieden und Stabilität zu wahren. "Das ist für uns jetzt wichtiger als alles andere. Wir werden darum kämpfen, und ich glaube, wir werden es schaffen, die Wahlen wie vorgesehen abzuhalten". In Serbien finden am 3. April Präsidentschaftswahlen statt.



Vučić fügte hinzu, er habe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron gebeten, ihm zu versichern, dass niemand vor Serbien der EU beitreten wird. "Er ist immer fair und obwohl wir nicht immer die gleiche Meinung haben, zeigt er sich bereit, uns zuzuhören. Die Situation, in der Serbien heute steckt, ist sehr schwierig. Alle schreiben nun, Vučić sei ein kleiner Putin ist, um den Westen gegen Serbien zu stimmen".



'Bei diesen Bedingungen wird es ein großer Kampf. Ich warte auf Putins Antwort. Ich bin gespannt, was die Europäische Union sagen wird. Ich glaube nicht, dass dadurch alles auf einmal abgeschafft wird, ich denke, es wird den Verbrauch von Energie aus russischen Exporten reduzieren. Wenn Russland tut, was ich denke, wird es auf Autos warten, was die ganze Welt in eine schreckliche wirtschaftliche Katastrophe führt, und die Frage ist, wie die Welt da herauskommt. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, den Konflikt auszuweiten“, schloss Vucic.