Bizarres Wahlkampf-Video: Serbiens Präsident Vučić kommt aus dem Kühlschrank

Sky is the Limit

"Sie sind wirklich aus dem Kühlschrank herausgekommen?", fragt die scheinbar nicht überraschte Frau. "Ja, Entschuldigung. Es ist mir aber wichtig, jeden Bürger Serbiens zu erreichen. Es ist noch viel zu tun, wir brauchen noch mehr Autobahnen, Schienen und Fabriken", begründet Vučić seinen Ausflug in den Kühlschrank der Frau.

Es folgt ein Smalltalk, in dem der Präsident der Frau, die genüsslich ihre Gurke verschlingt, erklärt, dass er noch Ziele habe und man ihn erst dann nicht so oft sehen werde, wenn diese erreicht seien. "Die einzige Grenze sind unsere Träume", sagt er und kehrt in den Kühlschrank zurück.

Das Video endet mit einer Szene, in der die schwangere Frau mit einem Blech mit Börek vor dem Ofen steht. "Schatzi, hast du den Börek schon in den Ofen getan?", ruft der Mann aus dem Wohnzimmer. Die Frau sieht den Ofen an und sagt mit einem Schmunzeln: "Ich danke dir, aber komm jetzt bitte nicht aus dem Ofen heraus".