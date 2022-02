Serbiens Opposition hat einen Mann, der Vučić stürzen soll

Ein 81-Jähriger soll Belgrads erster Mann werden

Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Ponoš hat neben militärischer auch diplomatische Erfahrungen. So war der 59-Jährige serbischer Vize-Außenminister und Kabinettschef des Präsidenten der UNO-Vollversammlung, Vuk Jeremić (2012/13). Generalstabschef war Ponoš von 2006 bis 2008 gewesen. Siegeschancen werden ihm gegen Vučić zwar keine gegeben, doch könnte sein Antreten den Amtsinhaber zumindest in die Stichwahl zwingen. Die Wahl im Jahr 2017 hatte Vučić bereits im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewonnen.

In der Hauptstadt sieht es für die Opposition nach der Papierform besser aus, gilt Belgrad doch als ihre traditionelle Hochburg. Dort tritt der pensionierte Universitätsprofessor und frühere serbische Botschafter in London und dem Vatikan, Vladeta Janković, für die drei Parteien an. An Erfahrung mangelt es dem früheren Spitzenfunktionär der Demokratischen Partei (DS) und der Demokratischen Partei Serbiens (DSS) nicht, doch dürfte er sein Alter - er wird im September 82 Jahre alt - als Handicap empfinden. So gab er vorsorglich bekannt, dass er sich von Experten für bestimmte Arbeitsbereiche helfen lassen werde.

Sollte es der Opposition tatsächlich gelingen, die vor Jahren verlorene Verwaltung von Belgrad zurückzugewinnen, würde dies der regierenden SNS von Vučić ganz gewiss einen schweren Schlag versetzen. Dies wäre der Anfang vom Ende der SNS-Regierungszeit, sind regierungskritische Analysten gar überzeugt.