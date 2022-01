In Österreich bekannte kriminelle Gruppe soll Attentat auf Vučić planen

Ein Mitglied wurde in Wien erschossen

Die kriminelle Gruppe, die Vulin am Freitagabend auch namentlich nannte, ist auch in Österreich ein Begriff. Es handelt sich um den montenegrinischen "Kovacian-Clan" (Serbisch: "Kavački klan"), dessen Kopf Radoje Zvicer, ein gesuchter Schwerverbrecher, ist. Ende 2018 wurde der 32-jährige Vladimir Roganović, Mitglied des "Kovacian-Clans", in der Wiener Innenstadt erschossen.

Die tödlichen Schüsse fielen in einer Passage beim Lugeck erschossen. Stefan V., ebenfalls Mitglied des Clans sein, wurde mehrfach getroffen - überlebte aber.