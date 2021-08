Wie Trump: Der serbische Präsident Vučić legt sich mit Twitter an

Kooperation zwischen Medien und Regierung "ganz normal"

Twitter definiert staatsnahe Medien als "Vertriebsstellen, in denen der Staat durch finanzielle Mittel, direkten oder indirekten politischen Druck und/oder Kontrolle über Produktion und Vertrieb die Kontrolle über redaktionelle Inhalte ausübt".

Vučić äußerte am Dienstag sein Unverständnis darüber, was an der Regierungsnähe der Medien verwerflich sei. "Mit wem sollten sie zusammenarbeiten: Tycoons, Dieben und Kriminellen?", fragte er in einer Stellungnahme und stellte zugleich fest: "Es ist ganz normal, dass sie mit der Regierung kooperieren". Das Twitter-Label sei aus seiner Sicht nichts anderes als "Zensur". Der 51-Jährige gratulierte allen Medien, die ein solches Twitter-Label auf ihren Konten erhalten haben, und erklärte, sie würden "die freiheitsliebenden Ideen verbreiten".

Die serbischen Medien können die Exklusivität des Besitzes dieser Labels nicht für sich allein beanspruchen. Auch auf zahlreichen Twitter-Accounts weltweit - darunter in den USA, China, Frankreich, Russland, Deutschland, Italien, Japan, Saudi-Arabien, Spanien, Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten - sind Medien damit versehen worden.