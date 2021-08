Vučić bündelt die Kräfte am Balkan - und kritisiert die EU

„Serben, Albaner und Mazedonier sind nicht weniger klug und fleißig als die Franzosen, Deutschen, Italiener und andere, die über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl die EU aufbauten", schrieb Aleksandar Vučić in der Tageszeitung Politika am Sonntag. Der wöchentliche Rückblick des serbischen Präsidenten in dem regierungsnahen Blatt ist quasi eine Pflichtlektüre für seine Anhänger geworden – für seine Gegner hingegen lediglich ein weiteres Schüsschen aus seiner Propagandamaschinerie.



Am vergangenen Sonntag gab es für Vučić guten Grund, sich mit Selbstlob zu überschütten, hatte er doch unter der Woche ein erfolgreiches Meeting mit seinen Nachbarn gehabt. Bei einem regionalen Wirtschaftsforum in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje festigte er die Zusammenarbeit mit den Ministerpräsidenten Nordmazedoniens und Albaniens, Zoran Zaev und Edi Rama. Unterzeichnet wurden drei Vereinbarungen, wovon sich zwei auf den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen in der Region sowie den freien Zugang von Bürgern der drei Staaten zu den Arbeitsmärkten beziehen. Die dritte Vereinbarung soll größere Zusammenarbeit im Falle von Naturkatastrophen sichern.



Die drei Staaten erhoffen sich dadurch eine bedeutende Steigerung ihrer Bruttosozialprodukte (BIP). Diese werden heuer den Gesamtwert von 76 Milliarden Euro erreichen, was, wie Vučić feststellte, weniger als das derzeitige BIP der Slowakei wäre. Albanien, Serbien und Nordmazedonien haben zusammen knapp 12 Millionen Einwohner, die Slowakei um gut die Hälfte weniger.