Im Weihnachtstrubel: Todesschüsse in Wiener Innenstadt

Mitten in der Wiener Innenstadt, mitten im Weihnachtstrubel, fallen am Freitag gegen 13.30 Uhr fünf bis zehn Schüsse. Zwei Männer sacken vor dem Lokal Figlmüller am Lugeck zusammen. Sie wurden von mehreren Kugeln getroffen – in Kopf und Oberkörper. Ein Mann stirbt noch an Ort und Stelle, der zweite kämpft im AKH ums Überleben.