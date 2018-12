Schussattentat in Wien: Zeugen kamen mit Schrecken davon

Nach dem Schussattentat auf zwei Männer in der Wiener City war das Gebiet rund um den Tatort weitläufig abgeriegelt. Gleichzeitig sind Zeugen und Passanten des Mordes immer noch verunsichert.

„Ich habe mich mit Kunden eingesperrt. Die Schüsse haben in den Ohren wehgetan. Der Täter ist dann mit einem Auto geflüchtet“, schildert Marion Bsirske, die direkt beim Tatort ihr Geschäft hat. Wenige Minuten später waren Kunden rausgestürmt und hatten Erste Hilfe angeboten. „Wir sind mit dem Schrecken davongekommen, aber so etwas vergisst man nicht so schnell“, sagt Bsirske. Eine Mitarbeiterin eines Schreibwarenladens sitzt mehr als eine Stunde später im ersten Stock am Fensterbrett und nimmt leicht zitternd einen Zug von ihrer Zigarette.