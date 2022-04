Geboostert, aber der Grüne Pass läuft ab: Was passiert nun?

Der Grüne Pass ist zwar nicht mehr so flächendeckend notwendig wie noch vor ein paar Monaten, als etwa 2-G im Handel galt. Aber es braucht ihn noch, wer in einem Wiener Kaffeehaus Kaffee trinken will, Wien hat bekanntlich die strengeren Regeln in der Gastronomie behalten.

Der Grüne Pass spielt österreichweit zudem eine Rolle für Nachtschwärmer in Discos, dort können Betreiber zwischen 3-G oder Maskenpflicht wählen. Für Besucher von Heimen oder Spitälern gilt ebenso: Zutritt gibt es nur geimpft, genesen oder getestet; eine Regel, die auch bei der Einreise in einige Urlaubsländer oder bei der Rückreise nach Österreich greift.

Allerdings laufen immer mehr österreichische Impfzertifikate ab auch bei jenen Personen, die geboostert sind, also etwa bereits drei Mal gegen das Coronavirus geimpft wurden oder Genesene, die zwei Impfungen haben. Allein bis Monatsende fallen rund 800 Betroffene aus dem System, im Mai weitere knapp 900. Bis Ende Juni sind es insgesamt rund 74.000, deren App am Handy dann statt grün rot leuchten wird: Ihre Zertifikate laufen ab, weil 270 Tage überschritten sind - nach derzeitiger Regelung ist ein Grüner Pass nur rund neun Monate ab dem dritten Stich gültig.