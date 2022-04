Wo der Grüne Pass wichtig bleibt und wie lange er gilt

Wie viele Grüne Pässe werden bald rot aufleuchten?

Derzeit haben 4,8 Millionen Menschen alle Impfungen, die zur Grundimmunisierung zählen und damit ein gültiges Impfzertifikat: Das sind drei Impfungen bzw. zwei für Genesene. Läuft ein Zertifikat aus, erscheint es im Grünen Pass rot: Im April ist dies bereits bei rund 800 Personen der Fall, im Mai bei weiteren 900, insgesamt sind bis Ende Juni 74.000 betroffen. Die große Menge folgt erst, denn die meisten Drittstiche gab es im November und Dezember 2021.

Braucht man den Grünen Pass innerhalb Österreichs noch?

Ja, wenn auch nicht mehr so massiv wie vor der Lockerung der Corona-Maßnahmen mit 5. März. In Wien gilt aber nach wie vor 2-G geimpft oder genesen in Gastronomie und Nachtgastronomie sowie bei der Indoor-Sportausübung. Österreichweit gilt 3-G (geimpft, genesen oder getestet) in Nachtlokalen, außer der Betreiber hat sich auf Maskenpflicht festgelegt. 3-G gilt auch für Besucher in Spitälern oder Heimen.

Was passiert, wenn der Grüne Pass nicht mehr gültig ist?

Betroffene dürfen dann z. B. in Wien nicht mehr ins Fitnesscenter. Wer in Salzburg die Oma im Spital besuchen will oder in Graz in die Disco, muss sich testen lassen, um die 3-G-Regel zu erfüllen - trotz dreifacher Impfung.