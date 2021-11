Impfgremium: Booster-Impfung für alle ab 18 bereits nach sechs Monaten

Laut Impfdashboard haben bisher 322.670 Menschen in Österreich eine dritte Impfung erhalten.

In Wien und Vorarlberg ist bereits seit Montag eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung für alle Geimpften bereits sechs Monate nach der zweiten Impfung möglich. Seither wurden in Wien bereits zusätzlich 11.500 Termine für eine Auffrischungsimpfung vergeben, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag auf Anfrage der APA mitteilte.

Bisher empfahl das Impfgremium nur Risikopatienten, Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen, Personen ab 65 Jahren sowie Menschen, die einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt (Gesundheitspersonal, pädagogisches Personal) sowie allen, die mit Astra Zeneca geimpft wurden, eine Auffrischung bereits nach sechs Monaten.

Für die Auffrischung mit Moderna wird nur die halbe Dosis (50 Mikrogramm mRNA) der Dosis für die erste und zweite Impfung empfohlen.

Die Virologin Monika Redlberger-Fritz sprach sich bei der Pressekonferenz auch für die Influenza-Impfung aus, diese seit zeitgleich mit der Corona-Impfung möglich. Man müsse heuer mit einer starken Influenza-Welle rechnen.