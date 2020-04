Trump rechnet mit bis zu 65.000 Toten in den USA

US-Präsident Donald Trump zufolge sind in China wesentlich mehr Menschen an Covid-19 gestorben, als das Land einräumt. In Bezug auf die von chinesischen Behörden am Freitag nach oben korrigierte Opferzahl in der Metropole Wuhan schrieb Trump auf Twitter, deren wahre Zahl sei noch "wesentlich höher" als jetzt angegeben.

Die Zahl der Corona-Toten in China insgesamt sei auch höher als jene in den USA, schrieb Trump. Das stand allerdings im Widerspruch mit den offiziellen Zahlen, wonach es in China mehr als 4.600 Todesfälle gab und in den USA bisher rund 34.000.