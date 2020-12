Lieferketten-Probleme bei Pfizer-Impfstoff behoben; Anschober richtet Appell an Handel vor Öffnung

Aus den niederösterreichischen Krankenhäusern sind am Donnerstag 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet worden. Vier Frauen und zwölf Männer im Alter von 69 bis .95 Jahren starben mit oder an Covid-19, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Spitälern im Bundesland stieg damit auf 492.

Je drei Tote gab es am Donnerstag im Universitätsklinikum St. Pölten und im Landesklinikum Melk. Es handelte sich um Männer im Alter von 69, 76 und 84 bzw. von 81, 90 und 92 Jahren. Zwei weitere männliche Patienten (70 und 77) starben in Mödling, zwei weibliche (81 und 86) in Scheibbs. In Amstetten war das Ableben eines 95-Jährigen, in Horn eines 77-Jährigen, in Krems und in Mistelbach von je einer Frau (83 und 85) sowie in Tulln und Zwettl von je einem Mann (75 und 77) zu beklagen.