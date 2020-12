Corona-Massentests: Cyber-Attacke legte Anmelde-Website lahm

Seit Mittwoch 0 Uhr ist die Webseite des Gesundheitsministeriums online, über die man sich für die Corona-Massentests anmelden kann. Fürs erste steht das Angebot nur für Wien zur Verfügung, wo die Tests an drei Standorten am kommenden Freitag starten.

Doch schon wenige Stunden nach Start des Angebots kam es zu ersten Problemen. Zahleiche Nutzer beschwerten sich am Mittwochvormittag über Ausfälle der Seite. Der Grund: Eine Cyber-Attacke, wie eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber dem KURIER erläutert. Unbekannte hätten versucht, durch eine Flut an Anfragen das System in die Knie zu zwingen. Mittlerweile würde es aber wieder problemlos laufen. „Die Daten der Nutzer waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet, weil es sich um keinen Hacker-Angriff gehandelt hatte“, betont die Sprecherin.