"Mache mit, um Gewissheit zu haben": Auftakt zu Massentests in Salzburg

Dieser Tenor kommt von den meisten Annabergern, mit denen man spricht. "Ich habe mich testen lassen, damit wir Klarheit haben, wo wir stehen und wie das weitergehen soll", sagt auch Max Rettenbacher. "Ich mache es der Gemeinde zuliebe, damit das eingedämmt wird", sagt Frau Radebauer.

Die Durchtestung von Annaberg ist vor allem auch ein großer Testlauf. "Es ist eine positive Möglichkeit, die Massentests zu erproben", sagt Haslauer. "Der Testlauf hat bisher gut funktioniert", berichtet Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Salzburg testet nächste Woche weiter

Die Stadt Salzburg wird die freiwilligen Corona-Massentests am Freitag, 11. Dezember, und am Samstag, 12. Dezember, durchführen. Für die kostenlosen Antigen-Tests sind drei Teststationen vorgesehen: Das Messezentrum, der Terminal zwei am Flughafen und das Kongresshaus.

Die Massentests am Land erfolgen in rund 370 Testlokalen und finden am Samstag, 12. Dezember, im Pinzgau sowie im Lungau statt und am Sonntag, 13. Dezember, im Flachgau, Pongau und Tennengau.

Bereits ab kommenden Samstag (5. Dezember) werden Lehrkräfte und Kindergartenpädagogen österreichweit getestet. Für Polizisten gehen die Massentests zwei Tage später (7. Dezember) los.

Die übrigen Bundesländer testen plangemäß wie folgt: