Massentests: Für Experten "sinnvoll" bei gezielter Folgestrategie

Wagner betonte, dass bei positiven Ergebnissen etwa mittels PCR-Verfahren nachgetestet werde. Stellt sich das erste Ergebnis als falsch positiv heraus, sollten das Betroffene innerhalb weniger Tage erfahren. Die Schnelltests selbst entpuppten sich bisher allerdings als "von erstaunlich guter Qualität, wenn man die Richtigen aussucht".

Das lasse sich auch auf Basis der Erfahrungen aus Südtirol bestätigen, wo erst kürzlich ein großer Massentest mit mehr als 360.000 Teilnehmern durchgeführt wurde. In Kombination mit dem Lockdown habe man so die Neuinfektionszahlen deutlich drücken können, so der Leiter des Südtiroler Covid-19-Expertenstabs, Marc Kaufmann, der darin die einzige Chance sah, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. Rund 4.000 asymptomatische Infizierte habe man so aus der Gleichung nehmen können, so der Wissenschafter, der verantwortlich für die Massentests in Südtirol war. Wie groß der Erfolg mit überraschend hoher Teilnahmebereitschaft der freiwillig zum Test gerufenen Bevölkerung war, werde sich erst mittelfristig zeigen. Man setze nun aber auf ein Monitoringsystem mit fast 5.000 Teilnehmern, die regelmäßig getestet werden, stellt gleichzeitig das Kontaktnachverfolgungssystem neu auf und setzt auf regionale Massentestungen, wenn nötig, erklärte Kaufmann.

Wagner hofft, dass man in Österreich nach Lockdown und Massentests auch mit dem Contact-Tracing wieder nachkommt. Dass es eine sinnvolle Folgestrategie geben wird, sei seine starke Hoffnung, weil nun vermutlich auch in der Politik jeder verstanden habe, dass es mit der bisherigen Vorgehensweise nicht gehe. Daran, dass in Österreich ein großer Teil der Bevölkerung auch bei wiederkehrenden Tests mitmachen wird, glaubt der Mediziner: "Das wird auch in Österreich klappen."