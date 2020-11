So will Wien die Corona-Massentests bewältigen

Für die Software ist das Gesundheitsministerium zuständig. "Geplant war eigentlich, dass wir am 5. und 6. Dezember nur das Schul- und Kindergartenpersonal testen - nun haben wir Flexibilität gezeigt", sagt Gerald Schimpf, Sprecher des Krisenstabs im Gesundheitsministerium. Wie auch Vorarlberg wollte Wien aber die Testungen bereits früher beenden, damit sich das mit einer etwaigen zehntägigen Quarantäne vor Weihnachten ausgeht, erklärt Hacker.

Der Ablauf

In der Messe Wien, in der die Präsentation stattfand, wird derzeit die Halle A zum Corona-Testcenter umfunktioniert. Die Räumlichkeit erinnert derzeit an ein riesiges Großraumbüro, in dem Tisch- und Sesselgruppen in großem Abstand zueinander postiert wurden. Am Sonntagnachmittag wurden auch bereits die FFP2-Masken für das Personal und die zu testenden Personen geliefert.

Am Beginn müsse die Anmeldung im System erfolgen, wobei man persönlichen Daten eingeben muss. Auch müsse eine Kontaktmöglichkeit hinterlegt werden.

Anschließend erfolgt die Terminbuchung.