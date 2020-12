Massentests starten heute: Bundesländer unterschiedlich vorbereitet

Mit der Salzburger Gemeinde Annaberg-Lungötz beginnen am Dienstag die Massentests. Doch gerade Salzburg ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Planung für die Massentests in Österreichs Bundesländern höchst unterschiedlich und auch unterschiedlich weit gediehen sind. Ein Überblick zum Stand der Planungen:

Fix ist bisher, dass Lehrer und Kindergärtner österreichweit ab kommenden Samstag (5. Dezember) getestet werden. Für Polizisten gehen die Massentests zwei Tage später (7. Dezember) los.

In Salzburg beginnen die Tests bereits heute, Dienstag, in der Gemeinde Annaberg-Lungötz im Tennengau. Die weitere Folge in den Bundesland wurde erst am Montag präzisiert. Die Stadt Salzburg wird die freiwilligen Corona-Massentests am Freitag, 11. Dezember, und am Samstag, 12. Dezember, durchführen. Für die kostenlosen Antigen-Tests sind drei Teststationen vorgesehen: Das Messezentrum, der Terminal zwei am Flughafen und das Kongresshaus. Die Massentests am Land erfolgen in rund 370 Testlokalen und finden am Samstag, 12. Dezember, im Pinzgau sowie im Lungau statt und am Sonntag, 13. Dezember, im Flachgau, Pongau und Tennengau. Mit Lichtbildausweis und E-Card kann jeder ab zehn ohne Anmeldung kommen. In der Stadt Salzburg gibt es drei große Teststationen, in den Landgemeinden werden es rund 370 Testlokale sein, die sich von den Standorten an der Landtagswahl orientieren.

Wien: Start am Freitag

Wien startet die Tests bereits am kommenden Freitag (4. Dezember). Bis 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener an insgesamt drei Standorten untersuchen lassen. Die Testzentren werden in der Messe Wien, in der Marx-Halle und in der Stadthalle eingerichtet. Die Kapazitäten sollen für bis zu 150.000 Testungen pro Tag ausgelegt sein. Wer sich testen lassen möchte, muss sich zuvor online für einen Termin anmelden. Das soll ab morgen, Mittwoch, möglich sein.

Weitgehend klar scheint die Lage auch in Tirol und Vorarlberg: Wie Wien starten die beiden westlichsten Bundesländer am kommenden Freitag. In Tirol findet der flächendeckende freiwillige Corona-Massentest bis Sonntag statt. Die Teststationen werden ähnlich wie bei Wahlen, zumindest in den größeren Gemeinden, von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet haben. Diese Öffnungszeit wurden den Gemeinden vom Land empfohlen. Zum Test anmelden muss man sich nicht. Alle Personen, die in Tirol wohnen und im Zentralen Melderegister (ZMR) gemeldet sind, erhalten in den Tagen vor dem Start per Post unter anderem ein Testformular. Dieses soll ausgefüllt mitgebracht werden. Dadurch sollen Menschenansammlungen vor Testlokalen möglichst vermieden werden.