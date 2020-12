Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker: "Erkenne Nutzen der Corona-App nicht"

Mitternacht markiert in Wien den Anmeldestart für die Corona-Massentests. Sie werden ab Freitag an drei Standorten stattfinden, wobei eine IT-Plattform des Bundes (www.oesterreich-testet.at) zum Einsatz kommt.

Gut zwei Stunden vor Beginn der Anmeldephase war Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag zu Gast in der ORF-ZIB2. Und Hacker, bekanntlich kein großer Fan des Krisenmanagements der Bundesregierung, teilte ordentlich aus: So kritisierte er etwa, dass die Massentests angekündigt worden wären ohne gleichzeitig mitzuteilen, wie das Prozedere zu bewältigen sei.

Auch die Stopp-Corona-App hält der Wiener Ressortchef für wenig sinnvoll. "Aber ich muss mit dem Gesundheitsminister ja nicht immer einer Meinung sein."

Sehr wohl verteidigte Hacker demgegenüber, dass bei den Massentests positiv getestete Personen mit der U-Bahn nach Hause fahren dürfen.