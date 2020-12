Kurz rechnet mit steigenden Infektionszahlen nach Weihnachten

Bei Todeszahlen "in der besseren Hälfte"

Was sagt Kurz dazu, dass in Deutschland die Infektionszahlen im Vergleich zu Österreich proportional nur halb so hoch sei? Es stimme, dass "wir in der zweiten Welle härter getroffen werden, als Deutschland". Bei den Corona-Todeszahlen sei man im EU-Schnitt auf dem elften Platz, so Kurz, also "in der besseren Hälfte".

Als er im Frühling gesagt hatte, dass bald jeder jemanden kennen würde, der an Corona verstorben ist, sei ihm Panikmache vorgeworfen worden – auch vom ORF – meinte Kurz. Jetzt bestätige sich diese Aussage immer häufiger. "Trotzdem werden die Maßnahmen, die wir setzen, teilweise massiv kritisiert", meinte Kurz und verwies auf die Debatte über die Schulschließungen. Die Bürger seien jetzt aufgerufen, bei den Massentests mitzumachen: "Ich stehe zum Projekt der Massentests."

"Keine Garantie, dass es nicht einen dritten Lockdown braucht"

Was, wenn Ende der Weihnachtsferien die Zahlen wieder steigen? Kurz verwies auf die Impfungen ab Jänner und seine Aussage, dass man im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren werde. Aber: "Es kann niemand eine Garantie abgeben, dass es keine dritte Welle gibt und keinen dritten Lockdown braucht."

Am 6. Dezember rechne man mit einem Wert von 3.000 Neuinfizierten pro Tag. Dieser Werte solle sich bis Weihnachten noch einmal senken. "Nach Weihnachten ist davon auszugehen, dass das Infektionsgeschehen wieder zunimmt", sagte Kurz. Für Anfang des Jahres sei deshalb ein zweiter Durchgang der Massentests vorgesehen.