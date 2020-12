Lockdown: Regierung verkündet heute erste Öffnungsschritte

Die Regierung will am Mittwoch beschließen, unter welchen Bedingungen Schulen und Handel ab kommender Woche wieder öffnen dürfen (der KURIER wird wie gewohnt live berichten). Andere Maßnahmen des vor gut zwei Wochen verschärften Corona-Lockdowns dürften vorerst bestehen bleiben. So müssen Lokale und Hotels angesichts der anhaltend hohen Neuinfektionen weiterhin geschlossen halten. Auch Friseure, Kosmetiker und andere "körpernahe Dienstleistungen" dürfen dem Vernehmen nach vorerst nicht angeboten werden.