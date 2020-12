Europa erwacht aus dem Lockdown: Wo Weihnachten einfach wird - und wo nicht

Großbritannien: Nach Teil-Lockdown kommt ein Stufenplan

Vier Wochen harten Lockdown hat Premier Boris Johnson seinem Land verordnet gehabt. Jetzt, nach Ende dieser Periode, sind die Zahlen zwar nach unten gegangen, aber nicht genug: Bei 185 liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit.

Für Millionen Menschen im Land bleiben deshalb die strikten Beschränkungen aufrecht – denn die Regierung setzt jetzt auf einen Drei-Stufen-Plan: Dort, wo das Infektionsgeschehen offenbar nicht unter Kontrolle ist – etwa in Birmingham, Leeds, Manchester oder Sheffield - bleiben Gastronomie und Freizeiteinrichtungen geschlossen. In anderen Landesteilen durften Geschäfte und Restaurants am Dienstag wieder öffnen.

Weihnachten soll es dann Ausnahmeregelungen fürs ganze Land geben – mitsamt Treffen mit den Angehörigen mehrerer Haushalte. Den Freifahrtschein dafür erhofft sich Johnson über Massentests, wie sie auch in Österreich kommen werden: In allen Gebieten, die in die dritte und damit höchste Stufe fallen, sollen solche durchgeführt werden. Auch bei der Quarantäne soll es Erleichterungen geben: Statt 24-tägiger Isolation sollen Kontaktpersonen eine Woche lang täglich getestet werden und sich frei bewegen können, solange diese Tests negativ ausfallen.