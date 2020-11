Dieser Lockdown ist – leider – noch lange nicht zu Ende

Zuerst gab’s den „Lockdown light“, seit zwei Wochen dann den harten Lockdown. Und alles soll vorbei sein am Montag in einer Woche, am 7. Dezember. So lautet der Plan der Regierung, dann sollte das Land wieder ein Stück geöffnet werden, jedenfalls der Handel und die Schulen.

Doch – leider – verdichten sich die Hinweise, dass selbst der Lockdown für den Handel und Schulen auch am 7. Dezember nicht beendet wird. Offiziell will das in der Bundesregierung so noch niemand sagen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in einem Interview mit der Kleinen Zeitung allerdings schon klargestellt: „Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen. (..) Jedem muss bewusst sein, dass wir noch Wochen und Monate mit gewissen Einschränkungen leben müssen.“

Schwer vorstellbar ist, dass etwa die Ausgangsbeschränkungen am Abend wieder wegfallen werden oder dass die Gastronomie ihre Pforten wieder öffnen kann. Geschlossen bleiben auch jede Art von Unterhaltung (Oper, Theater, Konzerte) oder nächtlicher Unterhaltung (Bars und Clubs).