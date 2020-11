Brüssel/Leopoldsdorf: So kommen wir zum Impfstoff

Freitag, 10.30 Uhr, Brüssel/Wien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält eine Videokonferenz mit Kanzler Sebastian Kurz ab. Im Kongresssaal des Kanzleramts sind Medienvertreter über Video – als Beobachter – mit dabei.

Zu Beginn bedankt sich Kurz für das gemeinsame Beschaffen des Impfstoffes durch die EU-Kommission. Es sei „wunderschön, dass wir zum Jahreswechsel mit dem Impfen beginnen können“.

Von der Leyen erzählt, wie das gemeinsame Vorgehen in der EU zustande kam. Zu Beginn der Pandemie hätten die USA gesagt, was immer sie an Impfstoff entwickeln und produzieren würden, es gelte America first. „Da haben wir Europäer zuerst gedacht, als Einzelländer kommen wir da nie ran, einzeln können wir mit den USA bei den großen Pharmafirmen nie mithalten. Daraufhin haben wir uns zusammengetan und uns unserer Marktmacht als EU besonnen.“