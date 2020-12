Sportartikelhandler: Reisewarnungen kommen einem Lockdown gleich

Kaum jemand rechnet damit, dass die Saison noch zu retten ist. Das trifft unter anderem all jene im Verleihgeschäft hart. Bleiben die Hotels leer, bleiben auch die Kunden in der Verleihstation aus. Und selbst wenn die Urlaubsindustrie in ein, zwei Monaten wieder auf Touren kommt, können die bis dahin liegen gelassenen Geschäfte nicht mehr aufgeholt werden. So gesehen sitzen die Verleiher mit den Gastronomen in einem Boot. Nendwich fordert deswegen von der Politik die gleichen Unterstützungen, die auch die Gastronomen bekommen.

„In den Lagern unserer Händler und Standorte stehen aktuell rund 350.000 Paar Ski, die nicht verkauft oder verliehen werden können. Das wird einen Dominoeffekt auf die heimische Skiindustrie zur Folge haben und diese ebenfalls ins Wanken bringen“, warnt Branchensprecher Nendwich. Und die ersten Belege dafür sind auch bereits da. So hat der Salzburger Skihersteller Blizzard in Mittersill wegen der Corona-Krise und des damit einhergehenden Rückgangs der Nachfrage die Produktion für etliche Wochen ein- und auf Kurzarbeit umgestellt. Der Absatz der Skier sei vom Vorjahr auf heuer von rund 400.000 auf 300.000 Paar zurückgegangen.