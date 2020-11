Paketbote in Corona-Zeiten: "Manche behandeln uns wie Müll"

Es ist 7 Uhr früh, der Nebel hängt tief über dem Industriegebiet Leobendorf. Im Depot des Paketdienstes GLS in Niederösterreich sind die Fahrer schon bei der ersten Jause. Ihr Dienst hat um 5 Uhr begonnen. Sie laufen hektisch zwischen Förderbändern und tausenden Paketen umher, manche holen sich noch schnell einen Kaffee aus dem Automaten.

Dimitar Botev steht auf der Ladefläche seines Lieferwagens und sortiert die letzten Pakete, bevor es losgeht. Der 36-Jährige mit dem akkuraten Kurzhaarschnitt fährt an diesem Montag jene Waren aus, die am Freitag zuvor nicht zugestellt werden konnten. Er ist einer von 130 Fahrern, die für GLS von diesem Standort aus unterwegs sind. Seit dem ersten Lockdown hat sich ihr Arbeitsaufkommen um rund ein Viertel gesteigert. Jetzt kommt noch das Weihnachtsgeschäft dazu. „Neun von zehn Fahrern, die in dieser Zeit anfangen, hören wieder auf. Aber die, die Weihnachten überstehen, schockiert nichts mehr“, erzählt Standortmanager Thorsten Storch. Doch das war vor Corona.

Ob Kleidung, Möbel, Bücher oder Essen: Seit uns die Pandemie fest im Griff hat und geschlossene Geschäfte zur Tagesordnung gehören, boomt der Online-Handel. Ein Fünftel der Österreicher bestellt mehr als zuvor im Internet. Den stärksten Zuwachs gibt es bei Computern und Kosmetik.