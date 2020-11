Unterwegs mit dem Post-Paket-Zusteller: „Grüß Sie, ham S’ heut was für mi?

Dass Paketaustragen sein Beruf werden würde, war Walter Nirschl nicht klar, als er 1994 als UEK begonnen hat: Urlaubsersatzkraft. Der gelernte Mechaniker ist „hängen geblieben.“ Er mag vieles an dem Job. Die Leute freuen sich, wenn sie ihn sehen, denn er bringt, im Gegensatz zum Kollegen mit den Briefen, ausschließlich gute Nachrichten.

Sein Rayon liegt in Ober St. Veit im 13. Wiener Gemeindebezirk. „Es ist wie im Dorf. Man kennt jeden. Hallo da, hallo dort.“ Nachteil: Die vielen alten Häuser ohne Aufzug. Paketaustragen ist Leistungssport. Laut Schrittzähler hat Herr Nirschl am Vortag 28.000 Schritte getätigt. Viele davon mehrere Stockwerke aufwärts. Und keine Mittagspause gemacht. Macht er nie, es ist ihm schade um die Zeit. Nur manchmal nimmt er sich eine Viertelstunde, um mit den Älteren, die Ansprache brauchen, zu plaudern.„Ham S’ heut was für mi?“ „Nein, heute nicht, hätt’ ja sein können, gell?“