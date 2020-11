Onlinehandel: Wer vom Lockdown am meisten profitiert

Geschlossene Geschäfte beflügeln das Weihnachtsgeschäft im Onlinehandel. So weit, so logisch. Bleibt die Frage, ob davon nur ausländische Handelsriesen profitieren werden.

Der Handelsverband sieht zarte Anzeichen, dass die Beteuerungen der Konsumenten, dass sie beim Einkauf mehr auf die Wertschöpfung im eigenen Land achten, neuerdings mehr als Lippenbekenntnisse sind. „Heuer ist im E-Commerce das erste mal seit mehr als einem Jahrzehnt der Kaufkraftabfluss ins Ausland von 57 auf 54 Prozent zurückgegangen. Faktoren wie Nachhaltigkeit, Qualität und lokale Produktion rücken wieder stärker in den Vordergrund“, meint Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Will: „In der Corona-Zeit wurde so viel digitalisiert wie in den letzten zehn Jahren.“

Die heimischen Händler haben die Corona-Zeit jedenfalls zum Ausbau ihres Online-Angebotes genutzt. In einer Studie des Handelsverbands geben 46 Prozent der Befragten an, im Zuge von COVID-19 ihren eigenen Online-Shop ausgebaut zu haben oder aufbauen zu wollen. Jeder Dritte hat demnach die Präsenz auf Onlinemarktplätzen gestartet oder verstärkt oder hat genau das vor. Unter dem Strich gibt es mittlerweile mehr als 13.500 Austro-Web-Shops.

Marktmacht steigt

Das ändert allerdings nichts daran, dass nach wie vor die internationalen Handelsriesen das größte Stück vom Umsatzkuchen holen, wie die Studie zum „E-Commerce-Markt Österreich 2020“ belegt.