Humanic-Chef zu Aktionen: „Es geht um Liquidität“

Die Regierung verspricht Hilfe. Wissen Sie schon, wie viel Sie bekommen?

Wir rechnen mit 40 Prozent Umsatzersatz, aber auch mit einer Deckelung bei 3 Millionen Euro. Und das bei 140 Geschäften in Österreich und 2.200 Mitarbeitern – und jetzt wird das Weihnachtsgeld fällig. Und es laufen auch die anderen Kosten – Steuern, Mieten – weiter. Es gibt noch viele offene Fragen. Und das Ganze ausgerechnet jetzt. Der November ist traditionell einer der umsatzstärksten Monate im Schuhhandel – und normalerweise auch der margenstärkste, weil es um diese Zeit sonst so gut wie keine Abverkäufe gibt.

Kann der Online-Handel noch etwas retten?

Es war noch nie so wichtig wie jetzt, an die Konsumenten zu appellieren, bei heimischen Online-Stores einzukaufen. Wir haben in den vergangenen Monaten viel in unseren Web-Shop investiert. Im ersten Lockdown haben sich die Online-Umsätze verdoppelt, vor allem weil das Angebot bei Jüngeren gut angenommen wird. Wenn Sie mich fragen, ob der Web-Shop den Umsatzausfall in europaweit 200 Geschäften kompensieren kann? Nein, natürlich nicht.

Ist das Geschäftsjahr noch zu retten?

Nach sechs Wochen Lockdown im Frühjahr und weiteren drei Wochen jetzt, ist nicht davon auszugehen, dass wir das aufholen. SH