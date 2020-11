Paradoxon: Weniger Skifahrer und trotzdem mehr los auf der Piste

Aber wie groß wäre der Schaden, wenn Österreich erst am 15. Jänner in die Saison startet? „Wir zählen zwischen 1. November und 15. Jänner ein Drittel unserer Skifahrertage. Können wir nicht aufsperren, verlieren wir in dieser Zeit knapp vier Milliarden Euro an Bruttoumsatz“, sagt Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbands Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer. Klingt so dramatisch wie alternativlos. Wifo-Tourismusexperte Oliver Braun verweist in dieser Frage darauf, dass die Semesterferien den Februar ebenfalls zu einem starken Tourismusmonat machen. Sperrt man über Weihnachten auf, riskiert man steigende Infektionszahlen ein paar Wochen später und damit dasselbe Problem in Blassblau: Lahmgelegte Lifte.

Bleibt die Frage, wer ohne Après-Ski überhaupt Ski fahren will. „Viele“, meint Freizeitforscher Zellmann: „Für 60 Prozent der Winterurlauber war das Halligalli auf den Hütten noch nie von Bedeutung.“ Nur 20 Prozent würden darauf Wert legen – und heuer wohl daheim bleiben.