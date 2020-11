Bleiben alle Ski-Lifte in den Alpen zu? Sieht nicht so aus

Schneeschuhwandern, Langlaufen, Rodeln und „die gute Luft unserer Berge genießen“ – all das werde während der Weihnachts- und Neujahrsferien in den französischen Wintersportorten möglich sein, verspricht Premier Jean Castex. Aber: Die Skilifte bleiben zu. Alle. Mit Skifahren in den französischen Alpen wird es also so bald nichts.

Und wenn es nach Regierungen in Paris, Rom und Berlin geht, sollten die Skilifte in ganz Europa zumindest bis weit in den Jänner hinein still stehen. Sie lasse prüfen, sagte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag im Bundestag, ob eine Schließung der Skigebiete europaweit koordiniert werden könne.

In Österreich will man davon nichts hören. Bei einem Verzicht auf die Weihnachtssaison würden der heimischen Tourismusbranche jede Woche 800 Millionen Euro verloren gehen.

"Skifahren kann stattfinden"

Die Gefahr, sich beim Skifahren mit Corona zu infizieren, schließe er aus, sagte gestern Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Morgenjournal: „Der Skiurlaub ist sicher, wir haben schon seit langem Konzepte ausgearbeitet, unsere Betriebe sind gut aufgestellt. Es wird kein Après-Ski geben, die Gastronomie wird anders aussehen, aber Skifahren kann stattfinden.“

Nicht ob, sondern wann die Skilifte öffnen dürften, so Haslauer, das entscheide die Bundesregierung. „So rund um den 19./20. Dezember herum“, ist sich der Landeshauptmann sicher, werde Salzburg seine Pisten frei geben.

Wobei das große Problem bleibt: die Reisewarnung Deutschlands vor Aufenthalten in Österreich. Zurück von den Ferien müssen deutsche Urlauber daheim zehn Tage in Quarantäne. Frühestens nach fünf Tagen kann diese mit einem positiven PCR-Test beendet werden. Viele potenzielle Gäste wird dies von vornherein abschrecken.