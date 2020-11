Weihnachten: Droht heuer Skiurlaubsverbot statt Ski-Opening?

Österreichs Seilbahner sind angesichts solcher Forderungen – wie auch ihre Kollegen in Trentino Südtirol und Friaul Julisch Venetien – schlichtweg entsetzt.

„Dagegen verwehre ich mich mit aller Schärfe“, sagt Erich Egger. Es sei nicht einzusehen, warum der Skilift stillstehen soll, wenn die Infektionszahlen in Österreich wieder einen Betrieb zulassen. Egger: „Oder sollen wir als Seilbahner zuschauen, wenn 500 Leute entlang der Piste raufgehen?“ Seiner Einschätzung nach werden die ersten Lifte heuer knapp vor Weihnachten aufsperren – und das hauptsächlich für Einheimische. „Viele freuen sich schon jetzt, dass sie heuer besonders viel Platz haben werden.“

Die Hoffnung, dass heuer zu den Feiertagen internationale Gäste anreisen, haben viele längst begraben. „Bestenfalls werden ein paar Zweitwohnsitzinhaber da sein“, schätzt Egger. In den wichtigen Herkunftsländern werde sich die Reiselust in Grenzen halten. Der Zillertaler Seilbahnchef Franz Hörl will die Hoffnung auf die Weihnachtssaison allerdings noch nicht aufgeben. Die Skigebiete hätten „ihren Beitrag geleistet“, man wolle „kein Geld vom Staat, sondern sobald wie möglich wieder die gewohnt hohen Leistungen erbringen“.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter schlägt in dieselbe Kerbe und gibt die Devise „Aufsperren“ aus. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer nannte am Montag den 19. Dezember als möglichen Starttermin in die Wintersaison. Aufgrund des traditionell hohen Anteils an heimischen Gästen sei Salzburg weniger von Reisewarnungen abhängig als etwa Tirol.