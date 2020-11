Drahtseilakt Ski-Urlaub: Reichen die Präventionskonzepte?

Auch Österreichs Finanzminister Gernot Blümel hält „generell nichts“ vom italienischen Vorschlag. „Wenn die EU tatsächlich vorgibt, dass die Skigebiete geschlossen bleiben müssen, dann bedeutet das Kosten von bis zu zwei Milliarden Euro. Wenn die EU das wirklich will, dann muss sie dafür auch bezahlen“, sagt Blümel. Sprich „einen Skifahr-Ausfallsersatz leisten“. Dieser sollte dann in Form von Direkt-Überweisungen an den Bund kommen, die dann an die betroffenen Betriebe verteilt werden, so seine Vorstellung. In eine ähnliche Kerbe schlägt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, die keinen Grund zur Absage der Skiopenings sieht: „Winterurlaub in Österreich wird sicher sein. Unsere Betriebe haben bereits umfassende Sicherheitskonzepte für den Skiurlaub, Après Ski wird es beispielsweise heuer nicht geben.“

Hören Sie dazu auch den daily Podcast: