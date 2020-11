Skifahren: Gesunder Sport oder gefährlicher Spaß?

Contra

Von Johannes Arends

Dass die Regierung am vorweihnachtlichen Beginn der Skisaison festhält, ist nicht nur unsolidarisch gegenüber unseren Nachbarn Deutschland und Italien, sondern auch höchst fahrlässig angesichts der aktuellen Infektionszahlen. So etwas kann bei schlecht umgesetzten Hygienevorschriften als Brandbeschleuniger für die Pandemie in ganz Europa dienen, wie wir es im Frühjahr in Ischgl erlebt haben.

Aber es soll ja auch die Skisaison ermöglicht werden, nicht die Aprés-Ski-Saison. Doch auch ohne Hüttengaudi ist man beim Skifahren, abgesehen von der Piste selbst, ständig eng zusammengepfercht: Zum Beispiel in der Schlange an der Talstation oder beim Mittagessen in der überfüllten Hütte. Hier ist hinsichtlich etwaiger Hygienekonzepte Kreativität gefragt.

Wie aber sollen sinnvolle Maßnahmen umgesetzt werden, ohne die Besucherzahlen drastisch zu reduzieren? Ein Personenlimit für Gondeln und Skihütten? Desinfektion nach jeder Fahrt? Das würde die ohnehin schon langen Schlangen am Berg deutlich verlängern. Und auch das bietet wieder enormes Infektionspotenzial.