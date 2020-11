Corona: Schröcksnadel will Skigebiet schließen, Land NÖ tobt

Die Corona-Pandemie treibt seltsame Blüten. Während halb Europa über ein Skifahrverbot nachdenkt und Österreichs Tourismus sich massiv dagegen wehrt, kommt ausgerechnet aus dem Hause von Liftkaiser Peter Schröcksnadel ein überraschender Vorstoß. Die Gruppe will Corona-bedingt das niederösterreichische Skigebiet Lackenhof am Ötscher aus wirtschaftlichen Gründen die gesamte Saison über geschlossen halten. Beim Land Niederösterreich, das 40 Prozent an den Ötscherliften hält, ist seit der Ankündigung Schröcksnadels Feuer am Dach.

Man will den Freizeitsuchenden auf jeden Fall die Möglichkeit für ein sicheres Skivergnügen auch in Lackenhof bieten. Doch schon morgen, Freitag, könnte Schröcksnadel in der Gesellschaftersitzung mit seiner 60-Prozent-Mehrheit das Skigebiet im Alleingang stilllegen.