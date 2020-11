Auch Deutschland für Skifahr-Verbot

"Es wäre ein zu großes Risiko, ja verrückt, die Skipisten zu öffnen. Man denke nur was der August-Urlaub gebracht habe."

Vor wenigen Tagen preschte der italienische Premier Giuseppe Conte mit einem Vorschlag nach europaweiten Verbot für Skiurlaub während der Weihnachtsfeiertage vor. Und Italien forderte diesbezüglich europäische Geschlossenheit: So solle kein einziges Skigebiet in Europa öffnen dürfen.

Dafür suchte Italien in Deutschland und Frankreich Verbündete und scheint sie in den Deutschen auch gefunden zu haben. Die deutsche Regierung will sich in der EU dafür einsetzen, Skitourismus in Europa bis zum 10. Jänner zu verhindern.