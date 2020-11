Italien will europaweites Skiurlaub-Verbot

Geschlossenheit gefordert

Und Italien fordert diesbezüglich europäische Geschlossenheit: So soll kein einziges Skigebiet in Europa öffnen dürfen. Dafür sucht Italien in Deutschland und Frankreich schon Verbündete. Conte will das Thema noch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron diskutieren.

"Mit Merkel und Macron arbeiten wir an einem gemeinsamen europäischen Protokoll zum Thema Winterurlaub. Wir können uns wegen der Ansteckungsgefahr keinen Skiurlaub erlauben", sagte Conte in der vom Kanal La7 am Montagabend gesendeten Politshow "Otto e mezzo".

Mahrer: "Nicht belehren lassen"

Der österreichische Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sagte am Montagabend in der ZiB2 über den Wintertourismus: Zum einen müsse man alles dafür tun, eine dritte Welle des Virus' zu verhindern. Zum anderen habe man in Österreich dank Präventionskonzepten den Tourismus im Sommer gut gemanagt. Das könne man wieder schaffen, daher "müssen wir uns von den italienischen Nachbarn nicht belehren lassen", so Mahrer.