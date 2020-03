Coronavirus: Skiurlaub-Rückkehrer müssen sich bei den Behörden melden

Registrierung verpflichtend

Neu ist auch, dass sich die betroffenen Skifahrer per Telefon, Fax oder eMail – in Niederösterreich am besten per Online-Formular – bei ihrer zuständigen Bezirkshauptmannschaft melden müssen. Die Rückkehrer müssen sich 14 Tage lang (gerechnet ab der Rückkehr aus dem Skigebiet) in Heimquarantäne begeben.

Kontrolliert wird die Quarantäne stichprobenartig von der Polizei. „Die Verordnung gilt seit 21. März und jeder muss sich daran halten“, heißt es aus dem Büro der in Niederösterreich zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ( SPÖ).