Museen und Bibliotheken öffnen wieder, Theater bleiben geschlossen

Eine Entscheidung bezüglich der Wiederöffnung der Kultur wurde von der Bundesregierung nach dem Ministerrat bekanntgegeben: Demnach dürfen Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive ab 7. Dezember wieder geöffnet sein - natürlich unter den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen.

Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Nationalbibliothek, und Peter Aufreiter, als Direktor des Technischen Museums derzeit Sprecher der Bundesmuseendirektorenkonferenz, freuten sich in ersten Stellungnahmen gegenüber dem KURIER über die Entscheidung. "Ich hoffe, das war es jetzt mit dem mehrfachen Auf- und Zusperren", sagt Aufreiter.

Für die Theater- und Opernhäuser, die Konzertsäle, die Kinos und Kabarettbühnen hingegen heißt es weiterwarten. Sie sollen über Silvester - zumindest bis 6. Jänner - geschlossen bleiben. Mitte Dezember will man den weiteren Fahrplan bekanntgeben, um diesen kulturellen Einrichtungen zumindest eine gewisse Vorlaufzeit fürs Hochfahren bzw. eine Planungsmöglichkeit zu geben. Für den Dezember wurde ein 50-prozentiger Umsatzersatz angekündigt.

Die Entscheidung war u.a. von Christian Kircher, dem Chef der Bundestheater-Holding erwartet worden. Die Theaterdirektoren verwiesen in der Vergangenheit aber immer wieder darauf, dass es bei den Vorstellungen keine nachweisbaren Infektionen im Publikum gegeben habe.

Vizekanzler Werner Kogler bedauerte die Verlängerung der Schließzeit mehrfach. Aber zumindest würden ab 7. Dezember neben den Museen auch die Galerien und Buchhandlungen wieder offen sei - eben weil sie zum Handel zählen.

Was die Entscheidung für das Neujahrskonzert bedeutet, ist noch offen. Die Wiener Philharmoniker wollten sich am Mittwochnachmittag zu Beratungen zurückziehen. Angenommen wird, dass das Konzert stattfindet - ohne Publikum, aber in alle Welt übertragen.

Trennung der Theater von den Laufhäusern

Gerüchteweise soll die Kritik der Kulturschaffenden gefruchtet haben: In der Verordnung, die nun erlassen wird, werde es eine Trennung zwischen Kultur- und Freizeiteinrichtungen geben. Die Theater werden daher nicht mehr in den gleichen Topf wie Laufhäuser geworfen...