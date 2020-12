Fahrplan bis 7. Jänner: Der Corona-Weihnachts-Guide

Ab 19. Dezember

Reiserestriktionen

Ab 19. Dezember gelten restriktive Einreisebestimmungen. Wer aus einem Land kommt, in dem sich pro 100.000 Einwohnern durchschnittlich 100 Personen oder mehr in den vergangenen 14 Tagen mit Corona infizierten, für den gilt eine Quarantänepflicht. Diese bedeutet, dass man zehn Tage in Quarantäne muss und sich frühestens am fünften Tag mit einem PCR-Test freitesten kann. Die Quarantänepflicht gilt unabhängig von der Staatsbürgerschaft, sagt Kanzler Sebastian Kurz. Das heißt, sie gilt für MitbürgerInnen mit ausländischem Pass genauso wie für Auslandsösterreicher oder österreichische Erasmus-Studenten, die zu Weihnachten nach Hause fahren. Die restriktiven Einreisebestimmungen sollen verhindern, dass Österreicher ins benachbarte Ausland fahren, dort Partys feiern, sich anstecken und dann das Virus wieder einschleppen. Das gleiche gilt für Familienbesuche in Westbalkanländern.

Kostenersatz

Jene Betriebe, die noch geschlossen bleiben müssen, können bis Ende des Jahres um 50 (statt bisher 80) Prozent Umsatzersatz ansuchen. Ab Jänner gibt es den Fixkostenzuschuss als Hilfsgeld.