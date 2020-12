Erster Massentest: Warum es in Annaberg so wenig Positive gab

Organisatorisch ist alles glatt gelaufen bei den ersten Massentests Österreichs in der Salzburger Gemeinde Annaberg-Lungötz am Dienstag und Mittwoch. Einzig die niedrige Zahl der positiv Getesteten sorgte für Fragezeichen. Insgesamt kamen 1.148 der 2.200 Annaberger zum Test, nur zwei davon waren bestätigt positiv.

Für Bürgermeister Martin Promok waren die wenigen positiven Tests allerdings keine große Überraschung. „Ich bin erleichtert und habe so etwas schon ein wenig erwartet, denn: Viele sind bei uns als bereits infizierte Personen oder deren Kontakte in Quarantäne, konnten heute also nicht kommen“, sagt Promok.