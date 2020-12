Geheime Akten: Wie China den Corona-Ausbruch kleinrechnete

23 Tage bis zur Diagnose

Das hat China freilich immer anders dargestellt. Schon am 10. Februar, eben jenem Tag, an dem es eigentlich doppelt so viele Fälle gab wie offiziell kommuniziert, lobte Präsident Xi sich selbst dafür, wie gut China die Pandemie im Griff habe, wie rasch alle Stellen reagiert hätten. Auch jetzt ist dies das offizielle Narrativ Pekings.

Allein, von rasch kann keine Rede sein. Noch im März – als das Virus schon längst auf beinahe allen Erdteilen grassierte und China sich rühmte, die Zahlen eingedämmt zu haben – brauchten die Behörden im Schnitt 23,3 Tage (!), um eine Corona-Infektion per Test nachzuweisen.

Und auch ein anderer Faktor wurde damals verschwiegen: Im Dezember – also just zu jener Zeit, als das Coronavirus erstmals auftauchte – wurden in Wuhan und zwei angrenzenden Städten eine enorme Zahl an Grippefällen registriert; 20 Mal so viele wie im Jahr zuvor. Zwar gibt es in den inoffiziellen Dokumenten keinen direkten Hinweis darauf, dass dies möglicherweise schon Corona-Fälle waren – nach außen kommuniziert wurde der seltsame Grippeausbruch allerdings nie.