Mariahilfer Straße wird vollständig zu Fußgängerzone

Am Montag sperrt der Handel nach dem harten Lockdown wieder auf, gleich am Tag darauf steht die erste Bewährungsprobe für die Disziplin der Bevölkerung an - gilt der 8. Dezember doch als einer der umsatzstärksten Einkaufstage des Jahres.

Um mehr Platz für die zu erwartenden Einkaufs-Massen zu schaffen, wird die innere Mariahilfer Straße am Dienstag sowie an den darauffolgenden beiden Einkaufssamstagen am 12. und am 19. Dezember in der Zeit von 9 bis 19 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Befahren der Mariahilfer Straße im Abschnitt zwischen Karl-Schweighofer-Gasse und Stumpergasse/Kaiserstraße ist an diesen Tagen mit Fahrzeugen aller Art verboten. Empfohlen wird der Umstieg auf die Öffis.