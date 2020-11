Lockdown in der Stadt vs. Lockdown am Land: Kein Vergleich

Woran liegt das? Vielleicht daran, dass die Städte - neben Tirol Tourismuszentren - früher, stärker betroffen waren. Vielleicht, weil in Wien das Thema Corona auch den ganzen Sommer über virulent blieb. Am Land war die Pandemie einfach nicht so präsent.

Und überhaupt: Was soll so falsch daran sein, mit seinem Nachbarn ein kleines Bier zu trinken? Man steht doch eh in der Garage, draußen also. Soll man sich jetzt schon vor seinem Nachbarn fürchten? Den kennt man doch seit Kindheitstagen, und der war ja noch nie krank. Als gelernter Wiener habe ich auch vor Corona schnell die Wohnungstür zugemacht, wenn ich jemanden im Treppenhaus gehört habe.

Sicher - auch am Land gibt es Home Office, sitzen die Schüler jetzt zu Hause. Aber der Ausgleich zum harten Lockdown, zum sicher genauso mühsamen Arbeitsalltag, der funktioniert hier einfach anders.

Am Wochenende hat mein Vater das Laub des Nussbaums in unserem Garten zusammengerecht, er hat ein bisschen die Garage aufgeräumt, dazwischen sind er und meine Mutter spazieren gegangen. In den Wald. Genau so, wie sie das immer machen um diese Zeit des Jahres.

Nur dass mein Vater am Sonntag jetzt nicht mehr in die Messe gehen kann, hält er für einen persönlichen Affront. Das wiederum ist vielen Wienern wohl eher egal.

Haben Sie Feedback oder Inputs für weitere Daily-Ausgaben? Schicken Sie mir doch eine E-Mail an karl.oberascher@kurier.at