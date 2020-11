Bundesländer im Corona-Check: Gelobte Stadt, gebeuteltes Land

These 1: Unterschiede in der Teststrategie

Wie und wie viel getestet wird, davon hängt ab, wie viele Infizierte identifiziert werden. Wer viel testet, wird also mehr Infizierte finden. Und: Testet ein Bundesland wenig und sind die Infiziertenzahlen aber hoch, ist das ein Indiz für eine hohe Dunkelziffer – also viele Infizierte, die noch unentdeckt geblieben sind und so das Virus weiterverbreiten können. Zahlen darüber, ob am Land signifikant weniger getestet wird als in den Städten (etwa Bezirkszahlen, umgerechnet auf eine bestimmte Zahl an Einwohnern), gibt es aber nicht. Zumindest nicht ausgewiesen. Weder bei der AGES noch im Gesundheitsministerium. Diese Zahlen wären aber notwendig, um Aussagen darüber zu treffen, ob am Land mehr Vorkehrungen getroffen werden müssen. Wien, das lange Zeit die tägliche Zahl an Neuinfektionen angeführt hat, argumentiert gerne so: Man habe stets viel getestet, dafür auch moderat hohe Zahlen in Kauf genommen, dafür sei stets ein „realistisches Infektionsgeschehen“ in den Zahlen abgebildet gewesen. Wer keine Kontaktpersonen ersten Grades mehr teste – wie aktuell Oberösterreich – wird seine Zahlen auch gering halten.

These 2: Die politische Debatte

Viele Menschen, wenig Raum. Wien stand lange im Fokus der Krise, auch in der politischen Debatte. Der Bund wollte Wien beim Corona-Management „helfen“ – und sogar das Bundesheer schicken – Wien wollte sich nicht helfen lassen. Aus der weltweiten Pandemie habe man in Österreich eine „Wiener Seuche“ gemacht, wie man im Wiener Rathaus sagt. Das könnte dazu geführt haben, dass die Wienerinnen und Wiener die Bewältigung der Krise ernster genommen haben, während man sich am Land vielerorts in falscher Sicherheit wähnte.