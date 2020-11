Statistiker Neuwirth: „Zarter Hinweis auf Wirksamkeit des Lockdowns light“

Am Mittwoch war der erste Blick auf die Daten erschreckend: Erstmals gab es mehr als 100 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden (genau: 109). Und auch wieder einen Anstieg der Neuinfektionen gegenüber Dienstag von knapp 6000 auf 7091, gemäß den Zahlen der AGES.

Vergleicht man aber Samstag bis Mittwoch vor einer Woche (7. 11. bis 11. 11.) mit dem Vergleichszeitraum dieser Woche (14. 11. bis 18. 11.), „liegen wir bei den täglichen Neuinfektionen derzeit etwas niedriger“, sagt der Statistiker Erich Neuwirth. „Mittwoch, Donnerstag und Freitag der Vorwoche hatten wir die bisher höchste Zahl an Neuinfektionen.“

Für Neuwirth gibt es „einen zarten Hinweis auf eine gewisse Wirksamkeit des Lockdowns light“. Er warnt aber vor einer Überinterpretation: „Oberösterreich meldet seit einigen Tagen wesentlich weniger durchgeführte Tests (4471 waren es etwa am 12. 11., 2569 am 14. 11., Anm.). Dann ist es nicht verwunderlich, wenn es weniger positive Fälle gibt.“ Allerdings stieg dann am Mittwoch die Testzahl wieder auf 3642 an.

Leichter Rückgang nicht überraschend

Dass sich tendenziell ein leichter Rückgang der Neuinfektionen zeigt, sei nicht überraschend: „Dass der Lockdown light gar keinen Effekt hat, war auch nicht anzunehmen. “

Die Frage sei jetzt, wie schnell man auf eine 7-Tage-Inzidenz von rund 50 Fällen pro 100.000 Einwohner herunterkomme: „Dann kann man halbwegs sicher sein, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und Infektionsketten nachverfolgt werden können.“