Coronavirus: Kalter Krieg um die Zulassung der Impfstoffe

In Russland forscht man bekanntlich nach eigenen Impfstoffen, hat im Sommer das erste Vakzin weltweit zugelassen. Dass es dabei um ein Rennen gegen die USA ging, war schon am Namen ablesbar: „Sputnik V“ nannte man den damals noch ziemlich unerprobten Impfstoff – wie den ersten Sowjet-Satelliten, mit dem man die USA in den 50ern in die Schranken wies.

Heute liegt Russland im Hintertreffen. Zwar hat man just zwei Tage nach der Ankündigung von Pfizer, dass das Präparat zu 90 Prozent wirksam sei, nachgelegt – „Sputnik“ habe eine Effektivität von 92 Prozent, hieß es. Doch überzeugende Belege dafür konnten die russischen Forscher bis dato nicht vorlegen: Die Fallzahlen seien viel zu gering für diese Aussage, monierten Forscher in renommierten Magazinen wie Science und Nature.

Es wirke wie „Putinologie“, also Politik auf Druck Putins – das schade dem Impfstoff, der auf der soliden Vektor-Technologie basiere und möglicherweise tatsächlich gut wirksam sein könne.

Dass sich der Druck aus dem Kreml negativ auswirkt, kann man tatsächlich beobachten. Bis zu 70 Prozent der Russen würden sich wegen Sicherheitsbedenken nicht mit „Sputnik“ impfen lassen wollen, ergaben Umfragen – Tendenz steigend. Und auch jene, die die Impfung bisher bekommen haben – etwa 10.000 Lehrer, Mediziner und Armeeangehörige –, taten das teils unter Protest und aus Angst vor Repressalien.