Nach Kogler-Kritik an Kurz: Anschober nimmt Streit gelassen

Äußerst gelassen äußerte sich Gesundeitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag zum aktuellen Koalitionskrach. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Mittwoch in der Pressekonferenz zu den Lockerungen ab 7. Dezember davor gewarnt, dass das Coronavirus durch Auslandsreisen "eingeschleppt" werden würde. Vor allem den Westbalkan bezeichnete Kurz in diesem Zusammenhang als problematisch.